يستمر هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 2 من ظهر غد الخميس.

ونبه الدفاع المدني من أمطار متوسطة على غزيرة تشمل الحريق ، الخرج ، الدرعية ، الدلم ، الرين ، العاصمة الرياض ، المزاحمية ، حريملاء ، حوطة بني تميم ، ضرما مرات ، الزلفي ، الغاط ، المجمعة ، ثادق ، رماح ، شقراء.