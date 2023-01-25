يستمر هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة الرياض حتى الساعة 2 من ظهر غد الخميس.
ونبه الدفاع المدني من أمطار متوسطة على غزيرة تشمل الحريق ، الخرج ، الدرعية ، الدلم ، الرين ، العاصمة الرياض ، المزاحمية ، حريملاء ، حوطة بني تميم ، ضرما مرات ، الزلفي ، الغاط ، المجمعة ، ثادق ، رماح ، شقراء.
فيديو | #الرياض_الآن .. أمطار غزيرة على شمال منطقة الرياض #الإخبارية pic.twitter.com/42opSE3azi
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 25, 2023
شاهد.. استمرار هطول الأمطار على معظم أنحاء العاصمة #الرياض
عبر :@khaled_aasere pic.twitter.com/nKr0dJxPlr
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 25, 2023
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