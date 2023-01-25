أعلنت شبكة قنوات TVP البولندية ، مساء اليوم الأربعاء، حصولها على حقوق بث مباريات الدوري السعودي والمسابقات المحلية للموسم الجاري 2022-2023.

وقالت الشبكة عبر موقعها الرسمي أنها حصلت على حقوق مباريات النصر وعددٍ من المباريات في دوري روشن للمحترفين والمسابقات المحلية، وستكون البداية من الغد ببث مباراة الفريق أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وأضافت أن أول مباراة ستنقلها للنصر في الدوري ستكون يوم 3 فبراير المقبل والتي ستجمعه أمام الفتح.

كما ستنقل القناة مباراتي نصف نهائي كأس السوبر السعودي بالإضافة إلى المباراة النهائية المقررة الأحد المقبل.