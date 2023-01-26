حدد قطاع الطاقة والصناعة والتعدين، اللمسات النهائية على لائحة التصوير البشري غير الطبي لأغراض أمنية.

ووفق مسودة المشروع فإن من مهمات هيئة التنظيم النووي والإشعاعي إصدار اللوائح وتحديد المتطلبات التنظيمية التي يجب تطبيقها عند استخدام أجهزة تصوير الفحص للتصوير البشري غير الطبي لأغراض أمنية.

وتضمنت اللائحة على المتطلبات التي يجب تطبيقها بما في ذلك الحصول على أدلة قانونية، وتحديد العمر، وأغراض الهجرة أو الهجرة، واكتشاف المخدرات داخل الشخص.

واشتملت لائحة التصوير البشري غير الطبي من الفئة 1، عل التصوير البشري غير الطبي الذي يحدث عادة في منشأة إشعاع طبي تقوم بإجراءات إشعاعية لغرض أساسي هو التشخيص الطبي الذي يتم إجراؤه بواسطة الطاقم الطبي، كما ينتج صوراً يتم تقييمها من قبل ممارس طبي إشعاعي، وفق عكاظ.

وبحسب اللائحة فإن التصوير البشري غير الطبي من الفئة 2، هو التصوير البشري غير الطبي الذي يتضمن أجهزة تصوير فحص يتم تشغيلها بواسطة أفراد ليسوا متخصصين في الأشعة وتنتج صوراً يشاهدها أشخاص غير مؤهلين طبياً، وتحدث هذه الممارسة في منشأة غير طبية، مثل مطار أو ميناء بحري أو محطة سكة حديد أو محطة عبر الحدود.