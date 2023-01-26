كشفت شركة Chery عن بدء مبيعات النسخ الجديدة المعدّلة من سيارات Tiggo 4 Pro الشهيرة.

وقال الخبراء في الشركة :” أن نسخ Ultimate المعدّلة الجديدة تتميز عن سيارات Tiggo 4 Pro بهيكل أكبر بقليل، وتصميم خارجي أكثر جاذبية، إذ حصلت على تعديلات في تصميم الواجهة الأمامية، وأضيفت إليها خطوط مميزة على ممتصات الصدمات.”

وتميزت السيارة أيضًا بمصابيح وكشافات ضباب جديدة تعمل بأحدث تقنيات LED، وزوّدت بعجلات بمقاس 18 إنشا.

وتميزت السيارة بواجهة قيادة معدّلة أيضا، وزوّدت الواجهة بشاشة لمسية في منتصفها بمقاس 10.3 بوصة، وأسفل تلك الشاشة ثبتت لوحة لمسية للتحكم بأنظمة التكييف وبعض تقنيات السيارة.

وتستمد السيارة قوتها من محركات توربينية بسعة 1.5 ليتر بعزم 147 حصانا، ونظام دفع أمامي، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 سرعات.