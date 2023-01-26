أوضح نجم الكرة السعودية يوسف خميس أنه في حال تأهل الهلال لنهائي السوبر يجب على اتحاد القدم تأجيل النهائي من أجل دعم الهلال قبل مونديال الأندية.

وقال الخميس ‘” الهلال لم يقدم مستوى منذ بداية الدوري بسبب كثرة الإصابات وكثرة المشاركات التي تعد المشكلة الرئيسية”.

وأضاف ” اتحاد الكرة متاح إليه التأجيل، وهنا التأجيل يتم في حالة واحدة وهي مباراة الهلال والفيحاء ومباراة النصر والاتحاد فإذا فاز الهلال على اتحاد الكرة تأجيل المباراة النهائية “.