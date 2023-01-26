قامت أسرة الطبيب السوداني المفقود عامر حسن محمد أحمد، بنفي أنباء العثور عليه بعد اختفائه، الخميس 19 يناير.

أفاد بيان مشترك أصدرته أسرة الطبيب المفقود “عامر”، وأسرة زوجته ندى محمد حسين، بأن معظمكم تابع حادثة اختفاء ابننا العزيز الطبيب عامر حسن محمد أحمد يعقوب (40 عامًا) في ظروف غامضة عقب خروجه من منزل خاله بالمعمورة، صباح الخميس 19 يناير 2023، بسيارة كامري 2009 خ3/ 78614 ولم يعد حتى الآن”.

وقالت الأسرة:” ظللنا نبحث عنه مُنذ تاريخ خروجه، إلى أن وصلتنا معلومات من مصادر أمنية تم التواصل معها عبر جهود الأسرة والأصدقاء، يوم الأحد 22 يناير، تؤكد العثور عليه، الأمر الذي تسبب في تضليلنا وتضليل الرأي العام السوداني، وسرت بعدها شائعات مغرضة على نحو لافت تتحدث عن اختفائه بسبب زواجه سرًا”.

وفي السياق، أكدت الأسرتان عدم العثور على الطبيب المفقود أو سيارته أو أي من متعلقاته، وقالت إن “كل ما راج من العثور عليه أو زواجه محض شائعات مغرضة لا تمت للحقيقة بصلة.

وطالب البيان، كافة المسؤولين بجميع أجهزة الدولة، ورواد التواصل الاجتماعي كافة، مواصلة جهودهم لأجل العثور عليه”.

يُذكر أن أسرة الطبيب السوداني، قد أبلغت قسم شرطة الخرطوم شرق، الجمعة الماضية، أن ابنها اختفى في ظروف غامضة، بعد خروجه من منزله بضاحية الجريف، صباح الخميس الماضي”.