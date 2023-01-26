أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع بنسبة 0.1 %، مغلقا عند 10822 نقطة (+ 13 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.7 مليار ريال.

وارتفع سهم “مصرف الراجحي” بأكثر من 1 % عند 80.90 ريال.

وأنهت أسهم “معادن” و”بوبا العربية” و”سليمان الحبيب” و”ينساب” و”دار الأركان” و”البحري”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وصعد سهم “أسلاك” بأكثر من 1 % عند 24.96 ريال، وسط تداولات تجاوزت الـ800 ألف سهم، عقب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الرابع 2022.

وتصدر سهم “الكثيري” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى.

في المقابل، تراجع سهم “أرامكو السعودية” بنسبة 1 % عند 32.90 ريال، وسط تداولات تجاوزت الـ4 ملايين سهم.

وأغلق سهم “سابك” عند 95.40 ريال (- 2 %).