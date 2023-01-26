كشفت تقارير صحفية معلومات عن السجن الذي تم احتجاز لاعب منتخب البرازيل لكرة القدم، داني ألفيش، فيه على خلفية اتهامه باغتصاب فتاة.

وتم احتجاز اللاعب في زنزانة سجن “بريانز 2” الذي يبعد 40 كيلومترًا عن برشلونة، ويتشارك زنزانته البالغ مساحتها 6 أمتار مع متهمين اثنين آخرين بجرائم مماثلة أحدهما يُدعى “كوتينيو”.

وأكدت التقارير أن اللاعب لا يتمتع بامتيازات داخل السجن ويعامل مثل الآخرين، كما يحتوي السجن على مستشفى من أجل توفير الرعاية الطبية للنزلاء، بالإضافة إلى مساحة للممارسة الرياضة.

يذكر أنه تم اعتقال ألفيش يوم الجمعة الماضي، بعد استجوابه بمركز للشرطة في برشلونة بشأن مزاعم تتعلق بالاعتداء الجنسي، كما فسخ نادي بوماس المكسيكي عقده مع اللاعب.