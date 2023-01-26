تكشفت تفاصيل جديدة بخصوص واقعة وفاة مواطن شاب مبتعث بأمريكا على يد جارته بالعمارة التي يسكنها.

وتبين أن المتهمة قامت بتوجيه عدة طعنات برقبة المجني عليه وهو في دورة المياه وفارق الحياة.

وأوضح أحد أقارب المبتعث رحمه الله، أن المتهمة تسكن معه بنفس العمارة بالدور الثالث، مشيرا إلى أنه لم يكن مرتاحا بالسكن لكنه قال فترة وباقي كام شهر قبل التخرج.

وأشار إلى أنها قامت بغدره وهو بالحمام بطعنه برقبته وسرقت جواله ومحفظته واللابتوب، وهربت، موضحا أن تقرير الشرطة يقول إنها ليست طالبة ومدمنة مخدرات وعمرها 19 عامًا.

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