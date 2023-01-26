حرم مارسيلو غروهي حارس مرمى الاتحاد، الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، من التسجيل في شباكه خلال مباراة الفريقين في نصف نهائي كأس السوبر.

وكاد كريستيانو رونالدو أن يسجل أولى أهدافه بقميص النصر، ويعدل النتيجة لصالح فريقه المتأخر، لكن تمكن غروهي من التصدي لرأسية رونالدو القوية بشكل خُرافي.

وأطاح نادي الاتحاد بمنافسه نادي النصر من نصف نهائي كأس السوبر ليتأهل إلى المباراة النهائية، بعد فوزه 3-1 اليوم الخميس.

وفي أعقاب المباراة عنونت TNT البرازيلية تقريرها عن، بـ “خيبة الأمل الأولى لكريستيانو بقميص فريق النصر السعودي بعد خسارته في السوبر لايزال لم يسجل اول اهدافه مع فريقه العربي”.