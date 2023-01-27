تهكم الناقد الرياضي محمد البكيري ، من احتفال إدارة النادي الاتحاد بالفوز فريقهم على النصر بالتقاط الصور مع اللاعبين .

ونشر البكيري صورة تظهر أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد برفقة نائبه أحمد كعكي مع لاعبي النادي في أحد الغرف بعد الفوز على النصر .

وعلق البكيري قائلا: ” ‏هكذا احتفل رئيس ونائب فريق ال(100) مليون بالفوز على فريق ال(2) مليار والتأهل إلى نهائي ‎كأس السوبر السعودي .. أجل لو وراهم داعم إيش بيسون ؟”

يذكر أن الاتحاد تأهل بهذا الفوز إلى المباراة النهائية من كأس السوبر ليواجه بذلك فريق الفيحاء الذي فاز اليوم على فريق الهلال.