هاجمت الصحف الأجنبية لاعب النصر كريستيانو رونالدو ، وذلك بعد خسارة فريقه أمام الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر، مشيرة إلى أن أدائه ضعيف.

وقالت ‏صحيفة “بيلد” الألمانية: “بدون تسجيل أي هدف مرة أخرى.. خسارة مريرة لكريستيانو رونالدو! تم إقصاء نجم ‎النصر بنتيجة 3-1 من قبل ‎الاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.. على جماهير النصر الانتظار لمشاهدة هدفه الأول. أمسية للنسيان بالنسبة لرونالدو”.

وأفادت صحيفة “سبورت” الألمانية: “رونالدو ضعيف، يبدو أنه لم يذهب إلى السعودية حتى الآن! في المباراة الثانية مع ‎النصر، يبقى بلا هدف.. أداء ضعيف للاعب وخروج من نصف نهائي كأس السوبر السعودي.. بدا وكأنه جسم غريب لفترات طويلة وما زال له نصيب في الإفلاس الواضح”.

وعلقت صحيفة “ميرور” البريطانية قائلة: “انتهى سعي كريستيانو رونالدو للفوز بأول لقب له منذ انتقاله إلى السعودية.. خسر فريقه ‎النصر 3-1 على يد ‎الاتحاد بفضل احتراف رجال نونو اسبيريتو سانتو. لقد كانوا رائعين في كل جانب، خاصة في الهجمات المرتدة”.

وأشارت صحيفة “ماركا” الإسبانية إلى”رونالدو يخسر في مباراته الثانية مع ‎النصر ويودع كأس السوبر السعودي ويفشل في التسجيل مرة أخرى.. لم يستطع فريق رودي جارسيا فعل أي شيء حيث كانوا أدنى بكثير من خصمهم ‎الاتحاد، مع وجود فرص قليلة جدًا لرونالدو أمام المرمى”.