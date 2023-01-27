أوضح المركز الوطني للأرصاد حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والباحة وعسير والشرقية ونجران وجازان.

وقال المركز أن منطقة الرياض تشهد ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة الأفلاج والسليل ووادي الدواسر، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على عفيف والسليل ووادي الدواسر، حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

وتتعرض منطقة الباحة ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحالة الباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.

كمانبه المركز منطقة مكة المكرمة بأنها تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل الخرمة والمويه وتربة ورنية، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة، فيما تشهد المنطقة أمطارًا متوسطة على المويه حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة، ووكذلك تشهد المدينة المنورة رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل المهد ووادي الفرع، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

وأضافة منطقة عسير د تشهد رياحًا نشطة وأتربة مثارة مع تدنٍ في الرؤية، وتشمل بيشة وتثليث وطريب، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

وتشهد المنطقة الشرقية أمطارًا رعدية وتدنيًا في الرؤية، وتشمل الحالة الشيبة وذعبلوتن وعردة، وتستمر حتى الساعة الـ 16.00 من مساء الجمعة، ونبه المركز منطقة نجران بأنها تشهد أمطارًا متوسطة وتدنيًا في الرؤية، وتشمل بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 18.00 من مساء الجمعة.

كما تشهد منطقة جازان ضبابًا كثيفًا مع شبه انعدام للرؤية، وتشمل الحرث والدائر والريث والعيدابي وفيفا وهروب، وتستمر حتى الساعة التاسعة صباحًا.