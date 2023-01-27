تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الجمعة، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫08400 مقابل الريال الواحد 0٫24486

الدولار:3٫75380 مقابل الريال الواحد 0٫26640

درهم إماراتي:1٫02197 مقابل الريال الواحد 0٫97850

ريال يمني: 0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫69249

دينار أردني:5٫29232 مقابل الريال الواحد 0٫18892

دينار كويتي:12٫30773 مقابل الريال الواحد 0٫08125

دينار بحريني:9٫95813 مقابل الريال الواحد 0٫10043

الريال القطري:1٫03116 مقابل الريال الواحد 0٫96978

الدرهم المغربي:0٫37065 مقابل الريال الواحد 2٫70053

الجنيه المصري: 0٫12558 مقابل الريال الواحد 7٫96359