أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 35 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليصبح الإجمالي 827,807 حالة.

وأوضحت الوزارة، إنه تم تسجيل 31 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815,386 حالة، فيما تم تسجيل حالتي وفاة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 9,566 حالة وفاة.