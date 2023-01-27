قال متحدث أمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، إنه سيتم التصريح لـ 4 آلاف مبنى بما يعادل 500 ألف غرفة لاستيعاب مليوني حاج مخصصة لحجاج الخارج.

وأكد أن هناك اشتراطات محددة للمباني التي سيسمح فيها باستقبال الحجاج، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الإخبارية.

ولفت إلى أن العمائر فقط هي التي سيمنح لها الترخيص طالما كانت مستوفية للشروط التي تم وضعها لمنح مثل هذا النوع من التصاريح.