قال متحدث أمانة العاصمة المقدسة، أسامة زيتوني، إنه سيتم التصريح لـ 4 آلاف مبنى بما يعادل 500 ألف غرفة لاستيعاب مليوني حاج مخصصة لحجاج الخارج.
وأكد أن هناك اشتراطات محددة للمباني التي سيسمح فيها باستقبال الحجاج، وذلك بحسب ما ذكره في قناة الإخبارية.
ولفت إلى أن العمائر فقط هي التي سيمنح لها الترخيص طالما كانت مستوفية للشروط التي تم وضعها لمنح مثل هذا النوع من التصاريح.
فيديو | متحدث أمانة العاصمة المقدسة أسامة زيتوني لـ #برنامج_120:
سيتم التصريح لـ 4 آلاف مبنى و500 ألف غرفة تستوعب مليوني حاج مخصصة لحجاج الخارج#الإخبارية pic.twitter.com/vynwMITDjK
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 27, 2023
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