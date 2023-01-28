ناقشت لجنة طوارئ منظمة الصحة العالمية المعنية “بكوفيد-19” في جنيف خلال اجتماعها الــ 14 ما إذا كانت الجائحة مازالت تمثل حالة طوارئ صحية تستدعي القلق الدولي.

وأوضح مدير عام المنظمة د.تيدروس أدهانوم في كلمته بالافتتاح: إن أعداد الوفيات المبلغ عنها منذ بدء ديسمبر الماضي آخذة في الارتفاع، وأدى رفع القيود في الصين إلى ارتفاع حاد في الوفيات، في الدولة الأكثر اكتظاظًا بالسكان في العالم.

وتابع أنه جرى الإبلاغ في الأسبوع الماضي عن 40 ألف حالة وفاة، موضحًا أن العدد الفعلي أكثر من ذلك.

وأضاف أدهانوم أنه مع وجود اللقاحات والعلاجات وأدوات التشخيص الفعالة في الوقاية من المرض الشديد والوفاة، مازالت الاستجابة العالمية متعثرة في العديد من البلدان، إذ لا تصل الأدوات الفعالة إلى السكان الذين هم في حاجة إليها، خاصة كبار السن والعاملين الصحيين.