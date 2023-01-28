أوضح الإعلامي الرياضي سعود الصرامي أن الشعار الذي ظهر مؤخراً بإسم أصدقاء دياز ظلم الهلال ونجوم الهلال وكذلك ظلم دياز.

وقال الصرامي :” الهلال هو بطل الدوري ثلاث مرات متتالية وهو بطل آسيا وكذلك هو من فاز بكأس السوبر وكأس الملك”.

وأضاف ” تلك الانتقادات اللاذعة للهلال ليست في محلها الهلال الآن ثاني الدوري يعني ممكن بكره ينهض الهلال ويحقق الدوري وهذه عادة هلالية”.