أوضح الإعلامي الرياضي سعود الصرامي أن الشعار الذي ظهر مؤخراً بإسم أصدقاء دياز ظلم الهلال ونجوم الهلال وكذلك ظلم دياز.
وقال الصرامي :” الهلال هو بطل الدوري ثلاث مرات متتالية وهو بطل آسيا وكذلك هو من فاز بكأس السوبر وكأس الملك”.
وأضاف ” تلك الانتقادات اللاذعة للهلال ليست في محلها الهلال الآن ثاني الدوري يعني ممكن بكره ينهض الهلال ويحقق الدوري وهذه عادة هلالية”.
🗣 سعود الصرامي :
ترى ممكن بكره ينهض #الهلال ويحقق الدوري .. وهذه عادة هلالية ..
الحصاد الرياضي …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )@L9arami pic.twitter.com/4k4uCPbpuO
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) January 27, 2023
التعليقات
اترك تعليقاً