تتواصل فعاليات مهرجان ربيع الباحة بقلوة ، حيث يواصل مهرجان التسوق استقباله للزوار وقاصدي تهامة والباحثين عن متعة التسوق والترفيه.

ويضم المهرجان خيمة التسوق التي تشمل العديد من المعروضات ، مثل الملابس الرجالية والنسائية وملابس الأطفال ، والأجهزة المنزلية وغيرها ، إلى جانب الفقرات المخصصة للأطفال من خلال ما يقام على المسرح ، فضلاً عن ملاهي الأطفال المتنوعة والبرامج التوعوية ، والتثقيفية والفنون الشعبية.

ويقصد الزوار العديد من الحدائق والمتنزهات ، التي عكفت بلدية المحافظة والجهات المعنية على تجهيزها بكل ما يلزم الزائر، حيث يقضى الكثير من الزوار من أهالي سراة منطقة الباحة وخارجها ، أوقاتً مميزة في هذه الأيام في القطاع التهامي نظراً لما تتميز به من أجواء رائعة ، وفعاليات منوعة تنفذها اللجنة المعنية بمهرجان الربيع بقلوة ، بتنظيم شموس لاند للفعاليات والمهرجانات كما سيشهد المهرجان تواجد قناة أطفال ومواهب يومي الخميس والجمعة القادمين.