وصل وزير الخارجية المغربي إلى بغداد، اليوم السبت، لافتتاح سفارة بلاده في العراق بعد 18 عاماً من إغلاقها، في زيارة “تاريخية” إيذاناً ببدء مرحلة تعاون جديدة، لا سيما في المجال الاقتصادي.

وكانت السفارة المغربية أغلقت أبوابها في بغداد أبوابووها عام 2005 وانتقلت إلى عمّان، بسبب “تدهور الأوضاع الأمنية” في العراق، بحسب وزارة الخارجية المغربية.

وشهد العراق قرابة عقدين من الصراعات بعد غزو الولايات المتحدة الذي أطاح بنظام صدام حسين عام 2003.

وخلال استقباله في بغداد، السبت، أشار وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة إلى أن افتتاح السفارة بعد 18 عاماً من الإغلاق “إشارة قوية” توضح “ثقة المغرب في العراق الجديد واستقراره والمسار الإيجابي” الذي سلكه.