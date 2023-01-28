أعلن المعهد السعودي التقني للتعدين توفر وظائف لحملة البكالوريوس فأعلى بعرعر، واشترط المعهد أن يكون المتقدم سعودي الجنسية..

وأوضح المعهد السعودي التقني أن الوظائف المتوفرة هي:

1- مدرب تعدين:

– درجة البكالوريوس / الماجستير في هندسة التعدين.

2- مدرب ميكانيكا:

– درجة البكالوريوس / الماجستير في هندسة الميكانيكا.

3- مدرب كيمياء:

– درجة البكالوريوس / الماجستير في هندسة الكيمياء.

وأضاف المعهد أن الشروط هي :

1- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

2- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس / الماجستير في التخصصات التالية : هندسة الميكانيكا – هندسة التعدين – هندسة الكيمياء.

3- يفضل أن يكون لديه خبرة في مجال التدريب.

4- يفضل اجتياز اختبار ايلتس بدرجة 1 أو أكثر أو درجة 70 في اختبار التوفل.

5- اجتياز المقابلة الشخصية أو أي اختبارات يجريها القسم المختص.

6- اجتياز الفحص الطبي.

وأشار المعهد إلى أن التقديم يبدأ يوم الأحد بتاريخ 1444/07/07هـ الموافق 2023/01/29م وينتهي التقديم يوم الخميس بتاريخ 1444/07/11هـ الموافق 2023/02/02م، وذلك من خلال الرابط التالي:هنا