طرحت وزارة التعليم ممثلة في قنوات عين التعليمية، مساء اليوم السبت، جداول الحصص اليومية لمراحل التعليم العام للأسبوع التاسع من الفصل الدراسي الثاني.

ويتم بث الدروس مباشرة، عبر قنوات عين من الساعة السابعة صباحًا، أو عبر اليوتيوب، من خلال الرابط التالي docdro.id/hPVzhEl

وتشمل قنوات عين التعليمية، نحو 24 قناة تبث المواد فضائيًا وعبر موقع الفيديوهات اليوتيوب، وتم دعمها بلغة الإشارة بحيث تصل إلى جميع المراحل التعليمية بأسلوب مشوق، وعلى مدار 24 ساعة؛ منها 3 قنوات للتربية الخاصة، وواحدة للتعليم المستمر، وواحدة لرياض الأطفال.