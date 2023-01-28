رد الإعلامي الرياضي عدنان جستنيه، على تصريحات خالد أبو غانم عن مباراة النصر والاتحاد في كأس السوبر، التي وصف فيها الأخير لعب الاتحاد بـ “طقها والحقها”.

وقال جستنيه: “أقسم بالله بعد هذا الكلام الأهوج الأعوج الذي ليس له أي معنى سوى التعصب الأعمى ، من الخطأ جداً السماح لك بالظهور في أي برنامج رياضي”.

وكان أبو غانم قد صرح قائلا: “لعب الاتحاد طقها وألحقها والسيطرة في الشوط الأول كانت للنصر 61% “، وعن انتهاء المباراة بفوز الاتحاد 3-1، قال: “هذا لعب الفرق الصغيرة والمتوسطة مع الفرق الكبيرة”.

يذكر أن الاتحاد تأهل لنهائي السوبر على حساب النصر، وسيلتقي نظيره الفيحاء غدا الأحد، لتحديد بطل النسخة الحالية.