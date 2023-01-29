تفاعلت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، مع بلاغ تلقته من أحد المواطنين بشأن زحام في أحد المواقع بالدمام.

وقال مقدم البلاغ الموثق بمقطع فيديو، أن منطقة سوق الخضار في الدمام تشهد زحامًا يوميًا بسبب الصبات الخرسانية.

وعلقت الإدارة العامة للمرور، عبر تويتر، على البلاغ قائلة بأنه رفع الملاحظة للقسم المختص.