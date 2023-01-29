تفاعلت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، مع بلاغ تلقته من أحد المواطنين بشأن زحام في أحد المواقع بالدمام.
وقال مقدم البلاغ الموثق بمقطع فيديو، أن منطقة سوق الخضار في الدمام تشهد زحامًا يوميًا بسبب الصبات الخرسانية.
وعلقت الإدارة العامة للمرور، عبر تويتر، على البلاغ قائلة بأنه رفع الملاحظة للقسم المختص.
@eMoroor
يوميا على هالحال نتمنى تشوفون حل
الصبات مسببه هالزحمه
المكان : الدمام عند سوق الخضار pic.twitter.com/Hrca153ITI
— أحمد العتيبي (@abomoona511) January 28, 2023
الناس معد تبي تمشي
السمنه ذبحتنا لو بس للبقاله لازم يدق سلف ويتحرك بالسيارة
الزحام هذا احنا سببه لانه مافي وعي لدى كثير من قائدي المركبات
ماخذ الشغله عناد ووالله مايعدي قبلي
والنتيجة
قعدوا بها كلهم
في بلدان العالم تحدث ازدحامات الي عندنا ولا شي أمامها
لكن ناس مرتبين رتبوا أنفسهم ومشت سياراتهم ومشت أمورهم