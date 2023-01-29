تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الأحد، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫08114 مقابل الريال الواحد 0٫24503
الدولار:3٫75364 مقابل الريال الواحد 0٫26641
درهم إماراتي:1٫02198 مقابل الريال الواحد 0٫97849
ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫70863
دينار أردني:5٫29210 مقابل الريال الواحد 0٫18896
دينار كويتي:12٫30162 مقابل الريال الواحد 0٫08132
دينار بحريني:9٫96031 مقابل الريال الواحد 0٫10040
الريال القطري:1٫03094 مقابل الريال الواحد 0٫96999
الدرهم المغربي:0٫36905 مقابل الريال الواحد 2٫71225
الجنيه المصري: 0٫12564 مقابل الريال الواحد 7٫95954
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