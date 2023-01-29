أفادت مصادر صحفية، بأن مانشستر يونايتد يواجه مشكلة دفع مبلغ مالي كبير لتحقيق هدفه بالتعاقد مع هاري كين، لأن دانييل ليفي، رئيس توتنهام، لن يتخلى عن نجمه بأقل من 120 مليون جنيه إسترليني.

ويُشار إلى أن هذا المبلغ طلب أكثر منه من مانشستر سيتي حين رغب في التعاقد مع المهاجم الإنجليزي صيف 2021.

وقالت المصادر ذاتها، أن هاري كين يطالب براتب أسبوعي يصل إلى 400 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة للحوافز ومكافآت التوقيع، وهي مبالغ كبيرة تنتظر مانشستر يونايتد وترفع قيمة تكلفة التعاقد مع قائد منتخب إنجلترا لأكثر من 300 مليون جنيه إسترليني.

والجدير بالذكر أن هناك تقارير أكدت أن مانشستر يونايتد وضع سقفًا للرواتب، مما يعني عدم حصول أي لاعب في الفريق الأول على أكثر من 200 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع، ويعلم النادي أن مثل هذا القرار ينهي بشكل فعال آمالهم في التعاقد مع كين.