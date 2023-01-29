أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع بنسبة 0.2 %، مغلقا عند 10839 نقطة (+ 18 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.2 مليار ريال.

وارتفع سهم “مصرف الراجحي” بنسبة 2 % عند 82.20 ريال.

وتصدر سهم “سينومي ريتيل” ارتفاعات اليوم بالنسبة القصوى عند 17.64 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2.1 مليون سهم.

وارتفع سهم “الحفر العربية” و”لوبريف” بأكثر من 1 % عند 137 ريالا و100.40 ريال، على التوالي، مسجلان أعلى إغلاق منذ الإدراج في السوق.

وصعد سهم “أميانتيت” بنسبة 5 % عند 44 ريالا، عقب إعلان الشركة عن النتائج المالية للربع الرابع 2022.

في المقابل، أغلق سهم “أكوا باور” عند 150.80 ريال (- 3 %).

وكانت الشركة قد أعلنت عن توزيعات نقدية على المساهمين بنسبة 8.3 % وبواقع 0.83 ريال للسهم عن العام 2022.

وتراجع سهم “المجموعة السعودية” بنسبة 3 % عند 24.26 ريال، عقب إعلان الشركة توقف مؤقت وغير مجدول لـ”السعودية للبوليمرات” بسبب مشكلة تقنية.

وأنهت أسهم “معادن” و”السعودي الفرنسي” و”سابك للمغذيات” و”سليمان الحبيب”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و2 %.