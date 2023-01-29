أصدر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، قرارا بإقالة رئيس حزب المحافظين نديم الزهاوي اليوم الأحد، بعد تورطه في أحدث فضيحة طالت أحد كبار وزراءه.

وكان سوناك قد توصل إلى أن نديم الزهاوي ارتكب مخالفة خطيرة بعدم فتحه تحقيقات ضريبية.

ووقف سوناك في البداية إلى جانب الزهاوي -البريطاني من أصول عراقية- قبل أن يأمر مستشارًا مستقلاً بالتحقيق في الأسئلة المتعلقة بشؤونه الضريبية بعد أن تبين أن الزهاوي حسم تحقيقًا أجرته هيئة الضرائب البريطانية العام الماضي.

وقال لوري ماجنوس، مستشار سوناك المستقل، إن الزهاوي لم يعلن أن شؤونه الضريبية تخضع للتحقيق عندما عُين لفترة وجيزة وزيراً للمالية العام الماضي ، وفشل في الكشف عن التفاصيل عندما عيّنه السنك في منصبه الحالي.