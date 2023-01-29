أحبطت إدارة مكافحة المخدرات في البحرين، تهريب 87 كغ من الحشيش مصدرها إيران، و26 ألف حبة كبتاغون، كما تم القبض على الأشخاص الثلاثة الذين ضبطت بحوزتهم مادة الحشيش.

وتمت مباشرة عمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكورين والقبض عليهم وبحوزتهم المخدرات المضبوطة، التي تزيد قيمتها السوقية عن نصف مليون دينار، كما تم ضبط مبالغ مالية بعملات متعددة، يعتقد بأنها حصيلة عملية البيع.

وكشفت التحريات أن إيران هي مصدر المخدرات المضبوطة وأن عنصرا محكوما عليه في قضايا إرهابية وهارب لديها، من يتولى التنسيق بين المقبوض عليهم في البحرين والمهربين في إيران.