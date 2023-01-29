توج نادي الاتحاد بطلًا لكأس السوبر اليوم الأحد بعد فوزه 2-0 على الفيحاء في مباراة النهائي.
وافتتح المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله التسجيل للاتحاد في الدقيقة الثالثة، ثم عاد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 48 .
ويعد هذا أول لقب للاتحاد في كأس السوبر، في حين لم يسبق أن فاز الفيحاء باللقب.
🎥 لحظة انطلاق صافرة النهاية واعلان تتويج #الاتحاد بطلًا للسوبر السعودي 🏆#السوبر_السعودي#الفيحاء_الاتحاد | #SSC pic.twitter.com/OOxV4Y0kd4
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 29, 2023
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