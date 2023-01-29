توج نادي الاتحاد بطلًا لكأس السوبر اليوم الأحد بعد فوزه 2-0 على الفيحاء في مباراة النهائي.

وافتتح المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله التسجيل للاتحاد في الدقيقة الثالثة، ثم عاد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 48 .

ويعد هذا أول لقب للاتحاد في كأس السوبر، في حين لم يسبق أن فاز الفيحاء باللقب.