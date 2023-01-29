سخر الإعلامي الرياضي الاتحادي محمد البكيري من تحديات بعض الجماهير وتوقعاتهم بعدم قدرة الاتحاد لتحقيق بطولة كأس السوبر.

وقال البكيري: “في أحد حلق شنباته؟ ما علينا، ونقول مبروك لعميد البلد والمدرج الأول، كأس السوبر السعودي فاتحة البطولات بإذن الله”.

وعن فوز عبدالرزاق حمدالله بأفضل لاعب في اللقاء وحصوله على لقب هداف السوبر، قال البكيري: “بهذه المناسبة جمهور العميد يقدم شكره لرئيس النصر الصحافي مسلي آل معمر على هدية حمدالله في قرار لم يكفل الاتحاد سوى 500 وإيقاف 12 يوم”.

وأضاف: “ولا ننسى ان نشكر حامد البلوي ومشعل السعيد على صفقة السناب”، في إشارة لقرار لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بشأن قضية النصر ضد نادي الاتحاد ومهاجمه المغربي.

وكان حمدالله قد قاد الاتحاد للتويج بطلا لكٍأس السوبر السعودي بعد تسجيل هدفين دون رد في شباك الفيحاء.