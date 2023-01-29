توج المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق الاتحاد بجائزة أفضل لاعب في نهائي مباراة كأس السوبر السعودي.

وجاء تتويج عبدالزراق حمدالله بجائزة أفضل لاعب في نهائي كأس السوبر السعودي بعد تسجيله هدفين في الفيحاء في المباراة النهائية على ستاد الملك فهد الدولي.

وسجل حمدالله الهدفين في الدقيقة الثالثة من زمن الشوط الأول، و في الدقيقة 48 بالشوط الثاني.

وتسلم حمدالله جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية وهي عبارة عن كأس بالإضافة إلى حصوله على 50 ألف ريال.