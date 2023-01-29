احتفل فريق الاتحاد بالتتويج بكأس السوبر السعودي على ملعب ستاد الملك فهد الدولي بالرياض .

وحقق الاتحاد انتصاراً ثميناً بهدفين مقابل هدف ليتوج بلقب كأس السوبر السعودي 2023.

وحمل كابتن الفريق أحمد حجازي الكأس من رئيس اتحاد الكرة ياسر المسحل ورئيس الاتحاد أنمار الحائلي وهادي أبو ريدة ونائب الرئيس أحمد كعكي وعقب ذلك توجه للاحتفال مع زملائه في الفريق.