تعالت أفراح نادي الاتحاد وجماهيره، مساء اليوم، بعد تتويج الفريق الأول لكرة القدم بكأس السوبر السعودي في المباراة التي جمعت بينهما.

والتقطت عدسة مصور “صدى”، الزميل محمد السعران، أبرز اللحظات التي شهدها ملعب الملك فهد الدولي لحظة تتويج الاتحاد بطلا لكأس السوبر، حيث وزع رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل، الميداليات لفريق الفيحاء وأعضاء طاقم التحكيم الذي تولى إدارة المباراة.

وتسلم فريق الاتحاد كأس السوبر، وارتسمت ملامح البهجة والافتخار على ملامح اللاعبين حينها، وبرز اللاعب عبدالرزاق حمدالله لحظة التتويج، ومعه فرح الفريق وتعالت صيحاتهم بعد تسليمهم كأس السوبر.

يذكر أن فريق الاتحاد توج اليوم بطلا لكأس السوبر السعودي بعد تغلبه في المباراة النهائية على فريق الفيحاء بهدفين نظيفين، سجلهما حمدالله.