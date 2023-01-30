أبدى لاعب الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله، سعادته بالتتويج بأول ألقابه مع فريق الاتحاد بعد حصد لقب السوبر السعودي بعد فوزه على نظيره الفيحاء بهدفين دون رد في المباراة التي جمعتهما.

وقال حمدالله خلال تصريحات تلفزيونية لـ “SSC” :”أنا أعمل على المستقبل ولا أنظر إلى الماضي لأن الماضي يبقي في الماضي”، موضحا أنه سيهدي الجوائز التي حصدها اليوم الأولى لوالدته والثانية لوالدي.

وأشار حمدالله إلى أن الفريق فقد خلال المواسم القليلة الماضية بعض الألقاب التي كان قريبًا من التتويج بها، لكن التتويج اليوم هو بداية العودة إلى طريق البطولات، مبينا أنه خاض المباراة بكل تركيز من أجل حسم الأمور مبكرًا وتحقيق اللقب.

وأوضح أن الاتحاد سيقاتل على اللقبين المتبقيين لهذا الموسم من أجل التتويج بهما، مبينا أنه سعيد للغاية بالتواجد في الاتحاد خاصة في ظل الدعم الكبير الذي يتلقاه من الجماهير والإدارة وزملائه اللاعبين.

ولفت إلى أن رغبته ستكون الاستمرار مع الفريق، موجها رسالة إلى جماهير الاتحاد، قائلا: “أشكر الجمهور الرائع، أول مرة أرى جمهور بهذه القوة في ملعب خارج أرضهم”.

وكان حمدالله حصل على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية لكأس السوبر السعودي أمام الفيحاء، وأصبح الهداف التاريخي للمسابقة برصيد 5 أهداف.

يذكر أن هدفا الاتحاد سجلهما المغربي عبدالرزاق حمدالله في الدقيقتين 3 و48 من عمر المباراة.