تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الإثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫08000 مقابل الريال الواحد 0٫24511

الدولار:3٫75390 مقابل الريال الواحد 0٫26639

درهم إماراتي:1٫02205 مقابل الريال الواحد 0٫97842

ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫70396

دينار أردني:5٫29247 مقابل الريال الواحد 0٫18895

دينار كويتي:12٫30056 مقابل الريال الواحد 0٫08132

دينار بحريني:9٫95954 مقابل الريال الواحد 0٫10041

الريال القطري:1٫03101 مقابل الريال الواحد 0٫96992

الدرهم المغربي:0٫36905 مقابل الريال الواحد 2٫71221

الجنيه المصري: 0٫12559 مقابل الريال الواحد 7٫96249