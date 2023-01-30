تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الإثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫08000 مقابل الريال الواحد 0٫24511
الدولار:3٫75390 مقابل الريال الواحد 0٫26639
درهم إماراتي:1٫02205 مقابل الريال الواحد 0٫97842
ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫70396
دينار أردني:5٫29247 مقابل الريال الواحد 0٫18895
دينار كويتي:12٫30056 مقابل الريال الواحد 0٫08132
دينار بحريني:9٫95954 مقابل الريال الواحد 0٫10041
الريال القطري:1٫03101 مقابل الريال الواحد 0٫96992
الدرهم المغربي:0٫36905 مقابل الريال الواحد 2٫71221
الجنيه المصري: 0٫12559 مقابل الريال الواحد 7٫96249
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