كشف رئيس وزراء بريطانيا الأسبق بوريس جونسون، أن الرئيسي الروسي فلاديمير بوتين هدده بالقتل قبل بدء العملية العسكرية على أوكرانيا، وذلك خلال فيلم وثائقي كما كشف عن تفاصيل “محادثة طويلة أجراها مع بوتين العام الماضي.

وقال جونسون في الوثائقي الذي ستبثه وسائل الإعلام البريطانية، اليوم الاثنين، أن الرئيس بوتين “هدده بشكل من الأشكال” قبل بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقال له “بوريس.. لا أريد أن أتسبب بأذى لك، لكن بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة”.

ورد بوتين لجونسون خلال المحادثة قائلاً: “بوريس، أنت تقول إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو في المستقبل القريب. ما هي الفترة الزمنية التي يجري الحديث عنها بالضبط؟”.

فرد جونسون: “حسنا، ليس لديها أي خطط للانضمام إلى الناتو في المستقبل المنظور. وأنتم تعرفون ذلك جيدا”.

كما شدد المسؤول البريطاني السابق في المحادثة مع بوتين، على أن إجراء العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا سيصبح “كارثة كاملة”، ووعد بأن لندن ستدعم سلطات كييف.