أنهى “مؤشر السوق السعودي”، جلسة اليوم الاثنين، على تراجع بنسبة 0.3 %، مغلقا عند 10811 نقطة (- 29 نقطة)، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5 مليارات ريال.

وتراجع سهم “مصرف الراجحي” بأقل من 1 % عند 81.90 ريال.

وكان المصرف قد أعلن اليوم عن النتائج المالية للربع الرابع 2022، محققا أرباح بقيمة 4.4 مليار ريال وبزيادة 10 % عن نفس الفترة من العام 2021.

وأنهت أسهم “الأهلي السعودي” و”بنك الرياض” و”سابك” و”سبكيم العالمية”، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

في المقابل، صعد سهم “أنابيب الشرق” بنسبة 5 % عند 48.95 ريال، عقب إعلان الشركة عن النتائج المالية للفترة المنتهية في ديسمبر 2022.

وفيما يخص الصناديق، أغلق كل من “تعليم ريت” و”ملكية ريت” عند 11.94 ريال (- 1 %) للأول و7.71 ريال (- 3 %) للثاني.

وهبط صندوق “الإنماء ريت الفندقي” في أول جلساته بالسوق بنسبة 5 % عند 9.52 ريال (- 0.48 ريال للوحدة مقارنة بسعر الإدراج البالغ 10 ريالات)، وسط تداولات بلغت نحو 830 ألف وحدة.

في المقابل، صعد صندوق “الخبير للدخل” بالنسبة القصوى عند 7.02 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 1.1 مليون وحدة، عقب الإعلان عن توزيعات على مالكي الوحدات.