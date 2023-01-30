تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة للملك سعود بن عبدالعزيز – رحمه الله- في بريدة عام ١٣٧٣ هجري.

وكانت هذه الزيارة بعد توليه الملك بثلاثة أشهر، حيث ظهر في الصورة وسط حشد من المواطنين وهو يحمل السيف مبتسماً.

وبعد الإعلان عن نية الملك لزيارة بريدة نشط الأهالي للاستعداد لاستقبال الملك بما يليق به، فزينت المدينة بأقواس النصر والأعلام والأنوار، وأغلقت المحلات التجارية، وعُطلت غالب الأعمال، فلما كان صباح الأحد 11/6 خرج الأهالي وطلاب المدارس واصطفوا للترحيب بالملك، وكانت الأناشيد تصدح بمكبرات الصوت، وقد قدر عدد الحضور آنذاك بنحو 100 ألف، ثم أقيم احتفال ألقيت فيه الكلمات الترحيبية والقصائد والأناشيد، فرحة بقدومه.