كشفت مصادر عن اقتراب “اسم كبير” من الرحيل عن نادي النصر، خلال الأيام القليلة القادمة، بسبب كريستيانو رونالدو.

وكان الإعلامي الرياضي محمد البكيري، قد نشر صورة رئيس نادي النصر مسلي آل معمر، والفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني للفريق، معلقا: “أحدهما سيسبق الآخر، في مغادرة نادي النصر، قريبًا”.

وأضاف البكيري: “هناك من هو غاضب على عمل احدهما في النصر ويرى ان النادي الكبير يستحق افضل من هذا. ما يوازي ماصُرف ولازال سيُصرف عليه”.

وكان رونالدو قد انضم إلى النصر، بعقد يمتد لموسمين ونصف، مقابل 500 مليون يورو.