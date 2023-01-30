طلب وزير الطاقة سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان، اليوم الأثنين، من الحضور تحية فريقه خلال منتدى اكتفاء 2023.

وقال سمو وزير الطاقة خلال كلمته بالمنتدى: “إذا سمحت لي يا صاحب السمو لن أغادر هذا المنبر دون أن أشكر المجموعة الذين شرفوني اليوم بالوقوف أمامك، والذين أطلق عليهم اسم فريق المستقلين”.

وأضاف: “هو فريق حديث أنشأناه في السنوات الثلاث الماضية، مكون من شباب وشابات سعوديين وسعوديات، يعملون ويسعون لتحقيق هذا الهدف العظيم وأود أن أطلب من أصدقائنا في أرامكو، وسابك والشركة السعودية للكهرباء، والضيوف الأعزاء تحية لهذا الفريق”.

وتابع: “كما أطلب من فريق المستقلين الوقوف لنراهم، وفي العام المقبل 100 شخص”.

وكان وزير الطاقة أكد خلال فعاليات النسخة السابعة لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد “اكتفاء”، أن المملكة ستستثمر تريليون ريال لتحقيق هدف توليد طاقة أنظف وإضافة خطوط نقل وشبكات توزيع جديدة.

وأضاف الوزير أن ذلك بهدف تصدير الطاقة في نهاية المطاف إلى العالم وإنتاج الهيدروجين النظيف.