لقي طفل عمره 4 سنوات مصرعه، في سوريا، بعد أن قام أبناء زوجة أبيه بتعذيبه ضربا، بتوجيه منها.

وقالت وزارة الداخلية السورية إن زوجة الأب كانت تعذب أبناءه، وأنها حرضت ولديها على قتل الطقل.

وتم توقيف المذكورة وولديها، وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.