رحَّبت الهيئة السعودية للسياحة بإطلاق المملكة تأشيرةَ المرور الجديدة، التي تتيح للمسافرين الدوليين عبر الخطوط السعودية وطيران ناس التوقف في المملكة لمدة تصل إلى 96 ساعة، وذلك عند إضافتهم محطةَ توقف في إحدى مطارات المملكة، قبل الوصول إلى محطتهم النهائية.

ويمكن للمسافرين الدوليين إصدار تأشيرة مرور بشكل تلقائي ومجاني قبل الرحلة بوقت يصل إلى 90 يوماً، بكل يسر وسهولة عبر المنصات الإلكترونية المخصصة للحجز على رحلات الخطوط السعودية وطيران ناس؛ للاستمتاع بالوجهات السياحية حول المملكة، والتنوع الطبيعي والمناخي، والمواقع التاريخية والتراثية، والتعرف على ثقافة الكرم والترحاب المشهود عن المجتمع السعودي الأصيل، كما يلزم الراغبين في أداء فريضة العمرة التسجيل المسبق في المنصة الحكومية الموحَّدة “نسك”.

وتأتي هذه الخطوة لتؤكد عزم المملكة في ترسيخ مكانتها على خارطة السياحة العالمية، وجذب السياح من مختلف الأسواق العالمية، وتسهيل إجراءات القدوم إلى العمرة، كما تأتي في إطار التكامل بين الهيئة السعودية للسياحة ووزارة السياحة ووزارة الخارجية ووزارة الداخلية ووزارة الحج والعمرة والخطوط السعودية وطيران ناس.

وبهذه المناسبة أكد معالي وزير السياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، أن إطلاق تأشيرة المرور الجديدة يأتي دليلاً آخر على التزام المملكة بتطوير ودفع عجلة النمو في القطاع السياحي، التي تسهم في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية رائدة، وتحقيق مستهدفات القطاع المتناغمة مع رؤية المملكة 2030″، مضيفًا أن هذه التأشيرة تقدم خدمة للمسافرين العابرين، وتمكِّنهم من أداء العمرة، وعقد اجتماعات الأعمال وزيارة الأصدقاء، والاستمتاع بالوجهات السياحية الفريدة.

وأوضح الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الهيئة السعودية للسياحة فهد حميد الدين، أن إطلاق هذه التأشيرة يأتي في إطار التعاون الوثيق والتكامل بين القطاع الحكومي والخاص، وتسخير التقنيات المتقدمة؛ لضمان تقديم تجربة ثرية وممتعة وسلسة وآمنة، للراغبين في العمرة، أو زوار الوجهات السياحية والفعاليات النوعية حول المملكة، وهو ما يعزِّز من تحقيق مستهدفات القطاع بجذب أكثر من 100 مليون زيارة سنوية بحلول العام 2030م، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعزِّز الجهود في جذب المسافرين الدوليين واستهداف شرائح جديدة من الأسواق الدولية، والاستمرار في تقديم التسهيلات لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة”.

وأكد الرئيس التنفيذي للخطوط السعودية الكابتن إبراهيم بن سلمان الكشي، أن إطلاق هذه الخدمة الأولى من نوعها على مستوى شركات الطيران، يعدُّ إحدى مخرجات برنامج التحول الرقمي على مستوى المملكة بشكل عام وعلى مستوى الخطوط السعودية بشكل خاص، كما يسهم هذا القرار في الاستحواذ على (30%) من حركة المرور، حيث ستوفر الخدمة الجديدة فرصة أداء العمرة واستكشاف المناطق السياحية وحضور الفعاليات والمواسم.

وأشار الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر بن عبدالرحمن المهنا، أن هذه الخدمة تسهم في زيادة عدد زوار المملكة من المعتمرين والسياح ورجال الأعمال, إذ رسَّخَت رؤية المملكة 2030 أسس التعاون بين القطاعات التشريعية والتنفيذية في الدولة من جهة، والقطاع الخاص من جهة أخرى، بما يخدم أهداف المملكة في القطاعات كافة، واليوم نرى تطبيقاً عملياً لهذا التكامل والتعاون عبر منح الناقلات الجوية الوطنية صلاحية استقبال طلب إصدار تأشيرة المرور؛ ما يسهل على من يرغب في زيارة المملكة من إجراءات استخراجها”.

وأضاف الرئيس التنفيذي أن هذه الخدمة ستسهم في تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للسفر والأعمال عبر تسهيل زيارات الأعمال السريعة إلى البلاد، ونقطة اتصال بين مختلف دول وقارات العالم، مشيراً إلى أنها تأتي اتساقاً مع إستراتيجية الطيران المدني للوصول إلى 330 مليون مسافر، وربط مدن المملكة مع 250 وجهة عالمية.