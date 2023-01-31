كشف رئيس الاتحاد، أنمار الحائلي، عن تطورات جديدة بشأن تجديد عقد اللاعب المغربي عبدالرزاق حمدالله في ظل تألقه مع الفريق مؤخرًا.

وقال أنمار الحائلي:”حمدالله جاء لى، وقال إنه لا مشكلة لديه في الأمور المالية وسيجدد معنا، عقد اللاعب الحالي سواء كان أعلى أو أقل فذلك أمر داخلي”.

وأشار: “حمدالله قالي إني مرتاح معكم وكذلك مع المجموعة، والأمور جيدة بالنسبة له في نادي الاتحاد ولا يوجد أى مشاكل مالية أو أشياء من هذا القبيل”، موضحا أنه خلال اليومين أو الثلاثة المقبلة، ستكون الإدارة في إطار تسجيل عقد حمدالله مع الاتحاد.

ولفت: “جميع اللاعبين داخل الاتحاد لا يفكرون في الأمور المالية، بل يفكرون في الملعب فقط، وكيف يسعدون جماهيرهم لأنه يكون ترابطاً بين الجميع”، موضحا أن اللاعبين لم يبالغوا في الاحتفال بالتتويج بلقب بكأس السوبر رغم أهميته لأنهم يشعرون بالمسؤولية ويعلمون أن هناك بطولات مقبلة يجب التركيز عليها لتحقيق الانتصارات.