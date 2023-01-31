يستعد المغرب لاستضافة منافسات كأس العالم للأندية 2023 بين 1 فبراير و11 من الشهر ذاته.

ومن المقرر أن يشارك في البطولة الأهلي المصري والهلال والوداد البيضاوي المغربي وريال مدريد وفلامنغو وأوكلاند سيتي وسياتل ساوندرز.

وتنقل شبكة SSC مباريات كأس العالم للأندية، كما أعلنت القنوات المغربية الرياضية حصولها على حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية عبر البث الأرضي.

وحول جدول مباريات كأس العالم للأندية:

– الدور التمهيدي: 1 فبراير شباط (طنجة) الأهلي VS أوكلاند سيتي.

دور الثمانية:

4 فبراير (الرباط) الوداد VS الهلال.

4 فبراير (طنجة) الفائز من مواجهة الأهلي وأوكلاند سيتي VS سياتل ساوندرز.

نصف النهائي:

7 فبراير (طنجة) فلامنغو ضد الفائز من مواجهة الوداد ضد الهلال.

8 فبراير (الرباط) ريال مدريد ضد الفائز من مواجهة الأهلي أو أوكلاند سيتي ضد سياتل ساوندرز.

تحديد المركز الثالث:

11 فبراير (الرباط) الخاسران في نصف النهائي.

النهائي:

11 فبراير (الرباط) الفائزان في نصف النهائي.