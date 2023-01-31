تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:
اليورو: 4٫07066 مقابل الريال الواحد 0٫24571
الدولار:3٫75401 مقابل الريال الواحد 0٫26638
درهم إماراتي:1٫02203 مقابل الريال الواحد 0٫97845
ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫70197
دينار أردني:5٫29262 مقابل الريال الواحد 0٫18894
دينار كويتي:12٫29147 مقابل الريال الواحد 0٫08136
دينار بحريني:9٫95840 مقابل الريال الواحد 0٫10042
الريال القطري:1٫03097 مقابل الريال الواحد 0٫96996
الدرهم المغربي:0٫36855 مقابل الريال الواحد 2٫71591
الجنيه المصري: 0٫12475 مقابل الريال الواحد 8٫01577
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