تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الثلاثاء، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

اليورو: 4٫07066 مقابل الريال الواحد 0٫24571

الدولار:3٫75401 مقابل الريال الواحد 0٫26638

درهم إماراتي:1٫02203 مقابل الريال الواحد 0٫97845

ريال يمني:0٫01499 مقابل الريال الواحد 66٫70197

دينار أردني:5٫29262 مقابل الريال الواحد 0٫18894

دينار كويتي:12٫29147 مقابل الريال الواحد 0٫08136

دينار بحريني:9٫95840 مقابل الريال الواحد 0٫10042

الريال القطري:1٫03097 مقابل الريال الواحد 0٫96996

الدرهم المغربي:0٫36855 مقابل الريال الواحد 2٫71591

الجنيه المصري: 0٫12475 مقابل الريال الواحد 8٫01577