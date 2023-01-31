حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة خلال الربع الرابع من عام 2022م نمواً بنسبة (5.4%) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق 2021م، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2022م نمواً بنسبة (7.8%) مقارنةً بالعام السابق (2021م).

جاء ذلك خلال تقرير التقديرات السريعة لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022م والتقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من عام 2022م الذي أصدرته الهيئة العامة للإحصاء اليوم.

وأفادت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية حقق خلال الربع الرابع من عام 2022م حقق نمواً إيجابياً بنسبة (6.1%) مقارنةً بنفس الفترة من العام السابق (2021م)، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة النفطية خلال عام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (15.4%) مقارنةً بالعام السابق (2021م).

وأوضحت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية سجل ارتفاعا بنسبة (6.2%) مقارنةً بذات الفترة من العام السابق، كما حقق الناتج المحلي الحقيقي للأنشطة غير النفطية لعام 2022م نمواً إيجابياً بنسبة (5.4%) مقارنةً بالعام السابق (2021م).

وأظهرت نتائج التقرير أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسمياً حقق خلال الربع الرابع من عام 2022م ارتفاعاً بنسبة (1.5%) مقارنة بما كان عليه في الربع الثالث 2022م.

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