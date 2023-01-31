أوضح المحلل في مركز الأرصاد عقيل العقيل أن الحالة الجوية غير مستقرة على أجواء المملكة بسبب الرياح النشطة.

وقال العقيل :” البحر لن يكون مناسبا لعمليات الصيد والملاحة ابتداءا من الجزء الشمالي من البحر الأحمر في سواحل مدينة تبوك والمدينة المنورة وسواحل محافظة جدة”.

وأضاف ” في وقت متأخر من هذا اليوم وصباح يوم غد هناك فرصة لهطول الأمطار على سواحل منطقة مكة المكرمة ومتوقع هطول أمطار خفيفة لمتوسطة في مجملها على منطقة الرياض تشمل العاصمة في نهاية الأسبوع “.