حقق قسم جراحات السمنة بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة، عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، شهادة اعتماد من الإدارة العامة للمراكز المتخصصة والأطباء الزائرين بوزارة الصحة، عقب اجتياز عملية التقييم التي أجرتها اللجنة المكلفة، والنجاح في تطبيق المعايير المعتمدة في وزارة الصحة، والتي على إثرها تم منح شهادة الاعتماد كمركز متخصص لجراحات السمنة من الفئة “A” ولمدة سنة.

و تعتبر الفئة A اعلي فئة في الإعتماد و التصنيف والتي لم تمنح الا لمراكز قليلة جدًا بالمملكة وذلك لما تقوم عليه من معايير صارمة بدءاً من حيث الكفاءات الطبية في القسم وكذلك عدد و نوعية الجراحات التي اجريت بالمركز بالتعاون مع جميع التخصصات الطبية المساعدة التي قد يحتاجها مريض السمنة المفرطة من تخدير و عناية مركزة و امراض القلب و الصدر و العلاج النفسي و تغذية علاجية و اشعة تداخلية و جهاز هضمي و غدد صماء و علاج طبيعي و اخصائيين اجتماعيين.

وجديراً بالذكر، بأن قسم جراحات السمنة يجري مابين ٣٠٠ الي ٤٠٠ جراحة سمنة مفرطة مختلفة بتقنية المنظار الجراحي دون الحاجة لفتح البطن سواء تكميم معدة او عمليات تحويل المسار بالاضافة الي عمليات مراجعة لجراحات سمنة سابقة سنويًا في مدينة الملك عبدالله الطبية.