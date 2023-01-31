أنهى مؤشر السوق السعودي، جلسة اليوم الثلاثاء، على تراجع بنسبة 0.2%، مغلقا عند 10793 نقطة (- 18 نقطة)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.6 مليار ريال.

وتراجع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1 % عند 32.95 ريال.

وأنهت أسهم سابك، والتصنيع الوطنية، وبنك الرياض، ومجموعة تداول، واتحاد اتصالات، وأسمنت السعودية، تداولاتها اليوم على تراجع بنسب تراوح بين 1 و3 %.

وتصدر سهم مبكو، تراجعات اليوم بنسبة 5 %.

في المقابل، صعد سهم البحري بأكثر من 2 % عند 28.75 ريال، عقب إعلان الشركة تحقيق أرباح بقيمة 578.1 مليون ريال في الربع الرابع 2022.

وارتفع سهم جرير بأقل من 1 % عند 150.40 ريال.

وكانت الشركة قد أعلنت عن النتائج المالية للربع الرابع 2022، محققة مكاسب بقيمة 267.6 مليون ريال وبزيادة 2 % مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

وفيما يخص الصناديق، صعد صندوق الخبير للنمو والدخل، بالنسبة القصوى عند 6.63 ريال، وسط تداولات نشطة بلغت نحو 2.5 مليون وحدة، هي الأعلى منذ إبريل 2022.